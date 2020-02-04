На Дону студент из Анапы умер после вечеринки в общежитии

Инцидент произошел в общежитии № 11 Южно-Российского государственного политехнического университета на улице Энгельса.

По информации источника DonDay, накануне ночью 21-летний студент проводил время с друзьями в одной из комнат. После вечеринки парни легли спать.

Утром один из соседей попробовал разбудить парня, но тот не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть. Предварительной причиной кончины назвали сердечный приступ.

Учиться в Новочеркасск молодой человек приехал из Анапы. В пресс-службе ЮРГПУ рассказали изданию 161.ru, что студент был отличником и активистом. Там добавили, что пока точная причина его гибели неизвестна — сейчас проводится медэкспертиза.