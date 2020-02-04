Yota обновила модемную линейку на Кубани, в Адыгее и еще нескольких регионах РФ

Партнерский Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Оператор связи Yota обновил модемную линейку в нескольких регионах страны — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Адыгея

Теперь пользователи смогут выбрать подходящую скорость из четырех либо пяти доступных вариантов — в зависимости от региона.

«Мы стремимся к тому, чтобы клиент Yota получал качественные услуги, не переплачивая за них. Поэтому мы увеличили скорости, при этом упростив модемную линейку. Теперь клиент выбирает из четырех или пяти положений в зависимости от региона, самое „медленное“ из которых начинается с 10 Мбит/с в Москве и с 5 Мбит/с — в других регионах», — прокомментировал 4 февраля директор направления «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

Читайте также:

Например, в Краснодарском крае и Адыгее пользователи могут выбрать себе 5, 15, 30 Мбит/с либо максимальную скорость. Цена за безлимитный 4G-интернет при этом на скорости 5 Мбит/с сократилась с 900 до 450 рублей. В Москве клиентам доступны четыре скорости: 10, 20, 30 Мбит/с и максимальная. Кроме того, стоимость безлимитного 4G-интернета в столице на скорости 10 Мбит/с уменьшили с 1 тыс. 250 рублей до 600 рублей.

В пресс-службе компании сообщили, что доступ в интернет на скорости 64 Кбит/с по-прежнему будет бесплатным. Посмотреть полный список предложений для своего региона можно на сайте компании.

Отмечается, что модемы и роутеры не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в сеть, которую выбирает пользователь.

Интернет Компьютеры Мобильная связь Связь Технологии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кассационный суд встал на сторону матери-одиночки из Краснодара, которую осудили за жалобу Путину на застройщика
В Сочи официально появился поселок Сириус 
Сотрудника учебной авиабазы в Адыгее задержали за попытку «решить вопрос» с переводом военного в Армавир за взятку
«Краснодар» создаст женскую футбольную команду
РПЦ откажется освящать бомбы и ракеты, но продолжит благословлять пушки и БТР
На Дону студент из Анапы умер после вечеринки в общежитии

Лента новостей

Краснодарка пожаловалась Путину на застройщика

В ответ тот подал на нее в суд и выиграл дело

Из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства

В Госдуме собрались бороться с этим

«Краснодар» создаст женскую футбольную команду
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале