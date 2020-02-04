Yota обновила модемную линейку на Кубани, в Адыгее и еще нескольких регионах РФ

Оператор связи Yota обновил модемную линейку в нескольких регионах страны — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Адыгея

«Мы стремимся к тому, чтобы клиент Yota получал качественные услуги, не переплачивая за них. Поэтому мы увеличили скорости, при этом упростив модемную линейку. Теперь клиент выбирает из четырех или пяти положений в зависимости от региона, самое „медленное“ из которых начинается с 10 Мбит/с в Москве и с 5 Мбит/с — в других регионах», — прокомментировал 4 февраля директор направления «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

Теперь пользователи смогут выбрать подходящую скорость из четырех либо пяти доступных вариантов — в зависимости от региона.

Например, в Краснодарском крае и Адыгее пользователи могут выбрать себе 5, 15, 30 Мбит/с либо максимальную скорость. Цена за безлимитный 4G-интернет при этом на скорости 5 Мбит/с сократилась с 900 до 450 рублей. В Москве клиентам доступны четыре скорости: 10, 20, 30 Мбит/с и максимальная. Кроме того, стоимость безлимитного 4G-интернета в столице на скорости 10 Мбит/с уменьшили с 1 тыс. 250 рублей до 600 рублей.

В пресс-службе компании сообщили, что доступ в интернет на скорости 64 Кбит/с по-прежнему будет бесплатным. Посмотреть полный список предложений для своего региона можно на сайте компании.

Отмечается, что модемы и роутеры не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в сеть, которую выбирает пользователь.