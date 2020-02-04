Спорт, сон, рыбий жир и прививки. В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, чтобы не заболеть раком

В Роспотребнадзоре 4 февраля рассказали о мерах профилактики онкологических заболеваний

Во Всемирный день борьбы с раком на сайте Роспотребнадзора опубликовали меры профилактики онкологических заболеваний.

Специалисты напомнили, что самыми распространенными видами рака являются рак легких (2,09 млн летальных исходов), молочной железы (2,09 млн) и рак толстой и прямой кишки (1,8 млн). Рак возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя видами канцерогенов: физических (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение), химических (табачный дым, загрязнители пищевых продуктов и питьевой воды) и биологических (инфекции, вирусы, бактерии).

Чтобы не заболеть раком, Роспотрбнадзор рекомендовал соблюдать здоровый образ жизни и проходить регулярное обследование. Под здоровым образом жизни эксперты подразумевают занятия спортом, употребление в пищу овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, отсутствие вредных привычек. Также специалисты рекомендовали прививаться от онкогенных вирусов. «Прививки позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы. Если вирус не смог заразить хозяина, то и рак вызвать он тоже не сможет», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, эксперты посоветовали заменить красное мясо на мясо птицы или рыбу, пить рыбий жир. Согласно последним исследованиям, эти меры способствуют снижению риска возникновения новообразований. Специалисты напомнили: обнаруженный на ранних стадиях рак поддается лечению, поэтому пренебрегать диспансеризацией не следует, добавил телеканал «360».