Спорт, сон, рыбий жир и прививки. В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, чтобы не заболеть раком

Краснодарский край, Вся Россия

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В Роспотребнадзоре 4 февраля рассказали о мерах профилактики онкологических заболеваний

Во Всемирный день борьбы с раком на сайте Роспотребнадзора опубликовали меры профилактики онкологических заболеваний.

Специалисты напомнили, что самыми распространенными видами рака являются рак легких (2,09 млн летальных исходов), молочной железы (2,09 млн) и рак толстой и прямой кишки (1,8 млн).

Рак возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя видами канцерогенов: физических (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение), химических (табачный дым, загрязнители пищевых продуктов и питьевой воды) и биологических (инфекции, вирусы, бактерии).

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Чтобы не заболеть раком, Роспотрбнадзор рекомендовал соблюдать здоровый образ жизни и проходить регулярное обследование.

Под здоровым образом жизни эксперты подразумевают занятия спортом, употребление в пищу овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, отсутствие вредных привычек.

Также специалисты рекомендовали прививаться от онкогенных вирусов.

«Прививки позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы. Если вирус не смог заразить хозяина, то и рак вызвать он тоже не сможет», — объяснили в Роспотребнадзоре.

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Кроме того, эксперты посоветовали заменить красное мясо на мясо птицы или рыбу, пить рыбий жир. Согласно последним исследованиям, эти меры способствуют снижению риска возникновения новообразований.

Специалисты напомнили: обнаруженный на ранних стадиях рак поддается лечению, поэтому пренебрегать диспансеризацией не следует, добавил телеканал «360».

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года специалисты Американского онкологического общества нашли способ снизить риск развития рака молочной железы — достаточно просто похудеть.

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