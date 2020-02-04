В Краснодаре открыли детский сад-ясли на 300 мест
В Краснодаре в микрорайоне «Губернский» в начале февраля открыли детский сад-ясли
Детский сад-ясли «Сказочная страна» построила ГК «ЮгСтройИнвест», а администрация Краснодара выкупила его за счет краевого и городского бюджетов. Детсад стал вторым в микрорайоне «Губернский», его возвели по всем стандартам.
«Самые лучшие ощущения — это когда ты уже ходишь по новому детскому саду, видишь счастливых детей и их родителей, у которых в шаговой доступности сегодня имеется такое детское дошкольное учреждение. Действительно, все получилось здорово. Мы хотели, чтобы этот сад был первоклассным, лучше, чем другие. Каждый раз мы применяем новые подходы в строительстве. И "ЮгСтройИнвест" — компания, которая на 100% выполнила все взятые на себя обязательства. Сегодня мы открыли еще один муниципальный детский садик. Это очень здорово!» — отметил на открытии глава Краснодара Евгений Первышов.
Новый детский сад рассчитан на 16 групп, в том числе ясли, в него будут ходить 300 детей. В каждой группе будет от 16 до 20 человек. Такое распределение позволит воспитателям дать больше внимания каждому ребенку, индивидуально оказывать помощь в учебном процессе. Групповые комнаты, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет и пищеблок — все помещения оснастили с учетом образовательных технологий.
«Мы возводили этот детский сад с учетом передовых образовательных технологий, использовали лучшие материалы и уделили особое внимание безопасности воспитанников. Территория ограждена, созданы специальные условия для группы людей с ограниченными возможностями. Сад получился уютным, ярким и красочным», — рассказал заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
Каждая группа в детсаду называется по мотивам детских произведений, а игровые зоны украшены изображениями волшебных персонажей. Кроме того, в саду обеспечили доступ для маломобильных граждан: для них установили несколько лифтов, медицинский блок оснастили изолятором для заболевших детей. Также на территории есть 16 площадок с навесами от дождя и две спортивные площадки.
Напомним, «ЮгСтройИнвест» в своих микрорайонах возводит всю необходимую инфраструктуру. Так, в «Губернском» уже открыли детский сад на 280 мест и школу на 1 тыс. 550 мест. Помимо социальных объектов застройщик благоустраивает свои микрорайоны, делая там зеленые аллеи, скверы, арт-объекты, спортивные и игровые площадки, крытые тренажерные залы.
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