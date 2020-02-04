В Краснодаре открыли детский сад-ясли на 300 мест

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в микрорайоне «Губернский» в начале февраля открыли детский сад-ясли

Детский сад-ясли «Сказочная страна» построила ГК «ЮгСтройИнвест», а администрация Краснодара выкупила его за счет краевого и городского бюджетов. Детсад стал вторым в микрорайоне «Губернский», его возвели по всем стандартам.

«Самые лучшие ощущения — это когда ты уже ходишь по новому детскому саду, видишь счастливых детей и их родителей, у которых в шаговой доступности сегодня имеется такое детское дошкольное учреждение. Действительно, все получилось здорово. Мы хотели, чтобы этот сад был первоклассным, лучше, чем другие. Каждый раз мы применяем новые подходы в строительстве. И "ЮгСтройИнвест" — компания, которая на 100% выполнила все взятые на себя обязательства. Сегодня мы открыли еще один муниципальный детский садик. Это очень здорово!» — отметил на открытии глава Краснодара Евгений Первышов.

Читайте также:

Новый детский сад рассчитан на 16 групп, в том числе ясли, в него будут ходить 300 детей. В каждой группе будет от 16 до 20 человек. Такое распределение позволит воспитателям дать больше внимания каждому ребенку, индивидуально оказывать помощь в учебном процессе. Групповые комнаты, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет и пищеблок — все помещения оснастили с учетом образовательных технологий.

«Мы возводили этот детский сад с учетом передовых образовательных технологий, использовали лучшие материалы и уделили особое внимание безопасности воспитанников. Территория ограждена, созданы специальные условия для группы людей с ограниченными возможностями. Сад получился уютным, ярким и красочным», — рассказал заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Каждая группа в детсаду называется по мотивам детских произведений, а игровые зоны украшены изображениями волшебных персонажей. Кроме того, в саду обеспечили доступ для маломобильных граждан: для них установили несколько лифтов, медицинский блок оснастили изолятором для заболевших детей. Также на территории есть 16 площадок с навесами от дождя и две спортивные площадки.

Напомним, «ЮгСтройИнвест» в своих микрорайонах возводит всю необходимую инфраструктуру. Так, в «Губернском» уже открыли детский сад на 280 мест и школу на 1 тыс. 550 мест. Помимо социальных объектов застройщик благоустраивает свои микрорайоны, делая там зеленые аллеи, скверы, арт-объекты, спортивные и игровые площадки, крытые тренажерные залы.

ГК «ЮгСтройИнвест» Дети Детские сады Краснодар Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Жителей Сочи предупредили о сильном ветре
Роспотребнадзор посоветовал оставлять дома детей с кашлем и насморком, чтобы не распространять коронавирус
Отец Хабиба заявил, что сын должен закончить карьеру максимум через три боя
Коллекторы: Краснодарцы платят по кредитам охотнее, чем жители Чечни и Дагестана
Из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства. В Госдуме собрались бороться с этим
Краснодарка пожаловалась Путину на застройщика. В ответ тот подал на нее в суд и выиграл дело

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале