Жители Сочи выберут территории для благоустройства в 2021 году
В Сочи 16 февраля местные жители смогут проголосовать за общественные территории, которые необходимо благоустроить в 2021 году
Проголосовать смогут все жители старше 14 лет, зарегистрированные в Сочи. Для голосования на курорте оборудуют 24 специальных пункта.
Напомним, работы по благоустройству проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской инфраструктуры». В каждом районе предлагается на выбор один из двух объектов. Например, в Хостинском районе могут обустроить сквер в микрорайоне Благодать или спортивно-оздоровительную площадку на улице Искры. В Лазаревском — сквер рядом с городской больницей № 1 или прогулочную набережную вдоль реки Псезуапсе. В Адлерском районе на выбор жителей можно будет разбить один из двух скверов: на улице Молокова или в селе Красная Воля. В Центральном районе выберут между обустройством зон отдыха на Мамайке или в микрорайоне Донском, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны благоустроят в 2020 году.
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