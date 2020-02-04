Жители Сочи выберут территории для благоустройства в 2021 году

В Сочи 16 февраля местные жители смогут проголосовать за общественные территории, которые необходимо благоустроить в 2021 году

Проголосовать смогут все жители старше 14 лет, зарегистрированные в Сочи. Для голосования на курорте оборудуют 24 специальных пункта.

Напомним, работы по благоустройству проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской инфраструктуры». В каждом районе предлагается на выбор один из двух объектов. Например, в Хостинском районе могут обустроить сквер в микрорайоне Благодать или спортивно-оздоровительную площадку на улице Искры. В Лазаревском — сквер рядом с городской больницей № 1 или прогулочную набережную вдоль реки Псезуапсе. В Адлерском районе на выбор жителей можно будет разбить один из двух скверов: на улице Молокова или в селе Красная Воля. В Центральном районе выберут между обустройством зон отдыха на Мамайке или в микрорайоне Донском, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны благоустроят в 2020 году.