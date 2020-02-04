В Махачкале поезд насмерть сбил женщину в наушниках и капюшоне
В Махачкале следователи проводят проверку после гибели женщины на ж/д путях 3 февраля
По предварительным данным, в 9:48 на станции «Махачкала» грузовой поезд насмерть сбил 32-летнюю местную жительницу. Она переходила пути на запрещающий сигнал светофора в наушниках и капюшоне.
Следователи осмотрели место происшествия, выясняются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Как писали Юра.ру, вечером 15 января в Сочи пассажирский поезд насмерть сбил мужчину.
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