В Махачкале поезд насмерть сбил женщину в наушниках и капюшоне

Дагестан

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В Махачкале следователи проводят проверку после гибели женщины на ж/д путях 3 февраля

По предварительным данным, в 9:48 на станции «Махачкала» грузовой поезд насмерть сбил 32-летнюю местную жительницу. Она переходила пути на запрещающий сигнал светофора в наушниках и капюшоне. 

Следователи осмотрели место происшествия, выясняются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России. 

Как писали Юра.ру, вечером 15 января в Сочи пассажирский поезд насмерть сбил мужчину.

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