На Кубани и в Адыгее объявили экстренное предупреждение по непогоде

Адыгея, Краснодарский край

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3 и 4 февраля на территории Краснодарского края и Адыгеи ожидается значительное ухудшение погодных условий

На Кубани, по данным метеорологов, с вечера 3 февраля и до конца дня 4 февраля местами будет очень сильный дождь, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. Ранее сообщалось, что ветер в эти дни может достигать 30 м/с. Температура воздуха днем при этом составит 5-10 °С. По данным краевого гидрометцентра, в ночь на 4 февраля порывы ветра в Краснодаре могут достигать 22 м/с, днем будет ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 °С, днем 6-8 °С. 

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В Адыгее 3 февраля, ночью и утром 4 февраля также ожидается очень сильный дождь и сильные снегопады. Отдельно о непогоде предупредили власти Майкопа, где ожидается ветер до 20 м/с и ливень, переходящий в мокрый снег.

«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередачи, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в ГУ МЧС по Адыгее.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС регионов объявило экстренные предупреждения.

Как писали Юга.ру, ранее ведомство объявило экстренное предупреждение из-за возможного подъема воды в реках.

МЧС Погода

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