В Сочи демонтируют незаконно построенный искусственный остров на дне моря

Необычное подводное строение обнаружили в море в устье реки Агура: металлическую конструкцию из плоской структурной плиты, колонн и фундамента. Работы велись без разрешительных документов и государственной экологической экспертизы, не были согласованы с Росрыболовством.

Прокурор направил исковое заявление о демонтаже строения, суд его удовлетворил, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в 2015 году в Крыму полицейские обнаружили искусственный остров с посадками конопли на 3,5 млн долларов.