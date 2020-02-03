В Сочи демонтируют незаконно построенный искусственный остров на дне моря

Краснодарский край

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Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура обязала демонтировать незаконно строящейся на дне Черного моря мобильный искусственный остров

Необычное подводное строение обнаружили в море в устье реки Агура: металлическую конструкцию из плоской структурной плиты, колонн и фундамента. Работы велись без разрешительных документов и государственной экологической экспертизы, не были согласованы с Росрыболовством. 

Прокурор направил исковое заявление о демонтаже строения, суд его удовлетворил, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

Как писали Юга.ру, в 2015 году в Крыму полицейские обнаружили искусственный остров с посадками конопли на 3,5 млн долларов. 

Прокуратура Сочи

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