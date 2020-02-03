Майкоп частично остался без горячей воды из-за аварии

Адыгея

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Жители Майкопа вечером 3 февраля вновь остались без горячей воды из-за прорыва в сетях

«В связи с прорывом в сетях горячего водоснабжения отключена подача горячей воды в некоторые многоквартирные дома в микрорайоне Черемушки», — сообщили в пресс-службе мэрии города, подчеркнув, что отключение касается только горячей воды, отопление в домах есть.

В частности, в зону отключения попали дома по адресам: Пионерская, 391/1, 391, 381, 383, 385, 389; Чкалова, 72, 74, 78; 12 Марта, 140, 136, 134/1, 134/2, 132, 130/1, 130/2.

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Столица Адыгеи испытывала нехватку воды с начала 2020 года. Это связано с маловодностью источников водоснабжения Майкопского группового водовода: они находятся высоко в горах, где в этом году выпало мало снега и дождей. В связи с этим власти Майкопа 17 января объявили о почасовом графике подачи воды в республиканском центре.

А 18 января майкопчане остались без воды на несколько дней из-за прорыва на трассе водовода в горах. После его устранения вода также  подавалась с ограничениями из-за маловодья.

Еще одна проблема города — желтая водопроводная вода, ее власти планируют решить путем строительства новой очистительной станции.

Аварии Водоснабжение Майкоп

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