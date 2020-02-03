Майкоп частично остался без горячей воды из-за аварии

Жители Майкопа вечером 3 февраля вновь остались без горячей воды из-за прорыва в сетях

«В связи с прорывом в сетях горячего водоснабжения отключена подача горячей воды в некоторые многоквартирные дома в микрорайоне Черемушки», — сообщили в пресс-службе мэрии города, подчеркнув, что отключение касается только горячей воды, отопление в домах есть.

В частности, в зону отключения попали дома по адресам: Пионерская, 391/1, 391, 381, 383, 385, 389; Чкалова, 72, 74, 78; 12 Марта, 140, 136, 134/1, 134/2, 132, 130/1, 130/2.