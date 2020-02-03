В Майкопе установят первый светодиодный «Экран памяти»

В Адыгее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируют установить первый стационарный светодиодный «Экран памяти»

На экране будут демонстрировать фотографии участников Великой Отечественной войны из Адыгеи, сообщили 3 февраля порталу Юга.ру в министерстве культуры региона.

Проект реализуется в Адыгее с прошлого года. Все собранные фотографии ветеранов сформированы в виртуальный фотоальбома ветеранов. Он был апробирован 9 мая 2019 года. В этот день фотографии транслировались на светодиодных экранах праздничного концерта.

«Теперь до майских праздников планируется сделать стационарный и постоянно действующий экран памяти. Он будет установлен в центре Майкопа. На реализацию проекта в течение трех лет из республиканского бюджета будет направлено 3 млн рублей», — рассказали порталу Юга.ру в министерстве культуры Адыгеи.

Благодаря волонтерам в группе «Волонтеры Победы | Республика Адыгея» сейчас собрано 267 фотографий. База данных продолжает обновляться. Для этого нужно отправить фотографию участника Великой Отечественной войны на адрес электронной почты memory.01@yandex.ru, с обязательным указанием ФИО, звания и наград, чтобы команда волонтеров обработала ее и добавила в альбом.