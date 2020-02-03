На Кубани мужчина погиб при пожаре в частном доме
В Абинском районе в ночь на 2 февраля произошел пожар, в результате которого погиб человек
Пожар случился в станице Мингрельской на улице Ломоносова. Возгорание увидели соседи и сообщили о нем спасателям. Прибывшие на место пожарные локализовали пожар, после чего в помещении нашли тело 31-летнего мужчины. По предварительным данным, он временно проживал в доме.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили 3 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.
Как ранее писали Юга.ру, 30 января в Новороссийске загорелся корабль, который пришвартовали у морского берега.
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