На Кубани мужчина погиб при пожаре в частном доме

Краснодарский край

Распечатать

В Абинском районе в ночь на 2 февраля произошел пожар, в результате которого погиб человек

Пожар случился в станице Мингрельской на улице Ломоносова. Возгорание увидели соседи и сообщили о нем спасателям. Прибывшие на место пожарные локализовали пожар, после чего в помещении нашли тело 31-летнего мужчины. По предварительным данным, он временно проживал в доме.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили 3 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Как ранее писали Юга.ру, 30 января в Новороссийске загорелся корабль, который пришвартовали у морского берега.

Абинский район Пожары Следственный комитет смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Российский инвестфорум в Сочи перенесли из-за угрозы коронавируса
Соблюдать тишину. В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных жильцов
На Кубани мужчина погиб при пожаре в частном доме
В Армавире школьница выпала с балкона многоэтажки и выжила
В Майкопе установят первый светодиодный «Экран памяти»
Двух вернувшихся из Китая туристов проверяют на коронавирус в Крыму

Лента новостей

Родителям учеников компенсировали ущерб от пожара в краснодарской школе

Статьи

Носки, BTS и финал «Игры Престолов»

Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога

ФК «Краснодар» обыграл шведский «Мальмё»
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале