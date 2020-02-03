Микрорайон «Губернский» начал продажу квартир в 34 литере

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» предлагает клиентам не только качественное жилье с предчистовой отделкой, но и развитую инфраструктуру.

Рядом с новым литером — школа на 1550 мест, детсад с ясельными группами, спортивные и игровые площадки, остановка общественного транспорта и зеленая зона. В ближайшее время застройщик планирует открыть современный парк качелей во дворах новостроек.

«Группа компаний “ЮгСтройИнвест” рада объявить о старте продаж квартир в новом доме микрорайона “Губернский”. Кроме инфраструктуры и социальных объектов, мы заботимся о новоселах уже на стадии сделок, осуществляя их через счета эскроу. Это гарантирует сохранность средств», — отметила заместитель начальника отдела продаж ГК «ЮгСтройИнвест» Аполлинария Дерюгина.