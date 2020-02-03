Микрорайон «Губернский» начал продажу квартир в 34 литере
3 февраля микрорайон «Губернский» объявил о старте продаж в новом доме
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» предлагает клиентам не только качественное жилье с предчистовой отделкой, но и развитую инфраструктуру.
Рядом с новым литером — школа на 1550 мест, детсад с ясельными группами, спортивные и игровые площадки, остановка общественного транспорта и зеленая зона. В ближайшее время застройщик планирует открыть современный парк качелей во дворах новостроек.
«Группа компаний “ЮгСтройИнвест” рада объявить о старте продаж квартир в новом доме микрорайона “Губернский”. Кроме инфраструктуры и социальных объектов, мы заботимся о новоселах уже на стадии сделок, осуществляя их через счета эскроу. Это гарантирует сохранность средств», — отметила заместитель начальника отдела продаж ГК «ЮгСтройИнвест» Аполлинария Дерюгина.
Как эскроу-счета меняют рынок долевого строительства:
Для разработки инфраструктуры и благоустройства микрорайонов «ЮгСтройИнвест» сотрудничает с сертифицированными психологами, сообщили в пресс-службе компании.
Результатами комплексной застройки «Город в городе» для компании стали 15 соцобъектов, 3,6 млн кв. метров жилья и более 160 тыс. новоселов.
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