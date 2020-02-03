Двух вернувшихся из Китая туристов проверяют на коронавирус в Крыму
В Крыму проверяют двух жителей Крыма, которые вернулись из Китая с симптомами ОРВИ
Два человека после визита в Китай обратились к врачам, их анализы сейчас проверяют на коронавирус, рассказали «Интерфаксу-Юг» в отделе эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее в Крыму уже обследовали четырех россиян с симтомами ОРВИ. Все они вернулись из Китая, однако коронавируса у них не нашли. На госгранице в Крыму усилили контроль, администрации транспортных узлов проводят дезинфекцию.
Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К 3 февраля во всем мире заболело более 17 тыс. 389 человек, скончались 362 человека. В конце января в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали несколько человек, однако диагноз не подтвердился. Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января сообщила, что в России вирус из Китая диагностировали у двух человек.
Минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января Россия закрыла свои границы.
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