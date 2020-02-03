Родителям учеников компенсировали ущерб от пожара в краснодарской школе

В краснодарской школе № 49 на улице Стасова 29 января произошел пожар в раздевалке. Сначала причиной возгорания назвали короткое замыкание, однако позже выяснилось, что это был поджог. По данному факту возбудили уголовное дело. После проверки стало известно, что пожар устроил десятилетний ученик четвертого класса.

В школе рассказали, что мальчик нашел зажигалку и случайно зажег одну из курток. Ребенок испугался и убежал в класс, никому не рассказав о произошедшем.

В пресс-службе администрации Краснодара 3 февраля порталу Юга.ру рассказали, что пожар повредил 86 курток, 11 комплектов спортивной формы и девять пар обуви. Компенсация за верхнюю одежду составила 5 тыс. рублей, за обувь и форму — по 2 тыс. рублей. Всего родителям выплатят 470 тыс. рублей, средства выделили из внебюджетных источников. К вечеру 1 февраля деньги уже получили 85 родителей.