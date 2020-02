В Сочи произошел пожар на территории этнографического комплекса

View this post on Instagram

В Сочи ночью частично сгорело одно из помещений комплекса Амшенский двор Информация о возгорании поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного подразделения в воскресенье, 2 февраля, в 03:19, по адресу: город Сочи, Адлерский район, село Казачий брод, улица Краснофлотская. В 03:20 на место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России. По прибытию в 03:37 первых пожарных подразделений на место происшествия, было установлено, что происходит горение нежилого строения на площади 96 м2. В 03:40 пожар удалось локализовать. В 04:20 пожар был полностью ликвидирован! К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 4 человека личного состава. Подано 2 ствола Дельта. ⠀ «В результате пожара погибших и пострадавших нет.» — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.