В Сочи произошел пожар на территории этнографического комплекса

Ночью 2 февраля в Сочи загорелся этнографический комплекс «Амшенский двор»

Ночью 2 февраля в селе Казачий брод произошел пожар на территории этнографического комплекса «Амшенский двор». Сообщение о возгорании поступило в 3:19. В 3:40 пожар был локализован на площади 96 квадратных метров, а в 4:20 ликвидирован. На месте происшествия работали две единицы техники и четыре человека, тушение производили при помощи двух стволов «Дельта», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Сгорело одно из помещений ресторана. Никто не пострадал.

Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов» («Амшенский Дворм) — первый в Сочи частный негосударственный этнографический объект. Комплекс состоит из этнографической выставки, где представлено более 1,5 тыс. экспонатов из дерева, глины, железа, меди, стекла и бронзы, а также археологической выставки, на которой размещены орудия труда, предметы вооружения и женские украшения. Кроме того, работают зимний и летнийо дегустационныйо залы в стиле кавказского зодчества XV-XVI веков.