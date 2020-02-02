В Сочи произошел пожар на территории этнографического комплекса
Ночью 2 февраля в Сочи загорелся этнографический комплекс «Амшенский двор»
Ночью 2 февраля в селе Казачий брод произошел пожар на территории этнографического комплекса «Амшенский двор».
Сообщение о возгорании поступило в 3:19. В 3:40 пожар был локализован на площади 96 квадратных метров, а в 4:20 ликвидирован. На месте происшествия работали две единицы техники и четыре человека, тушение производили при помощи двух стволов «Дельта», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сгорело одно из помещений ресторана. Никто не пострадал.
Этнографический комплекс «Двор Дружбы Народов» («Амшенский Дворм) — первый в Сочи частный негосударственный этнографический объект. Комплекс состоит из этнографической выставки, где представлено более 1,5 тыс. экспонатов из дерева, глины, железа, меди, стекла и бронзы, а также археологической выставки, на которой размещены орудия труда, предметы вооружения и женские украшения. Кроме того, работают зимний и летнийо дегустационныйо залы в стиле кавказского зодчества XV-XVI веков.
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В Сочи ночью частично сгорело одно из помещений комплекса Амшенский двор Информация о возгорании поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного подразделения в воскресенье, 2 февраля, в 03:19, по адресу: город Сочи, Адлерский район, село Казачий брод, улица Краснофлотская. В 03:20 на место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России. По прибытию в 03:37 первых пожарных подразделений на место происшествия, было установлено, что происходит горение нежилого строения на площади 96 м2. В 03:40 пожар удалось локализовать. В 04:20 пожар был полностью ликвидирован! К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 4 человека личного состава. Подано 2 ствола Дельта. ⠀ «В результате пожара погибших и пострадавших нет.» — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chpsochi #chp_sochi #чпсочи
Как писали Юга.ру, 31 января в Геленджике 50 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара. А 29 января из школы в Краснодаре из-за задымления эвакуировали 800 человек.
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