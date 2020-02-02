В Сочи водитель иномарки насмерть сбил мужчину

Краснодарский край

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ДТП с летальным исходом произошло утром 2 февраля в Центральном районе Сочи

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Kia Spectra» на ул. Донская сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, и задела еще два автомобиля.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по г. Сочи.

Как писали Юга.ру, 30 января в Сочи таксист избил водителя рейсового автобуса, а 29 января на школьный автобус в Сочи упало дерево.

Аварии Автомобили ДТП Происшествия смерть Сочи

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В Сочи водитель иномарки насмерть сбил мужчину

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