В Сочи водитель иномарки насмерть сбил мужчину
ДТП с летальным исходом произошло утром 2 февраля в Центральном районе Сочи
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Kia Spectra» на ул. Донская сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, и задела еще два автомобиля.
Мужчина от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по г. Сочи.
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