Под Краснодаром водитель сбил школьницу на «зебре»

Полиция Тахтамукайского района 1 февраля начала проверку по факту ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка

Инцидент произошел около 8 утра 31 января в поселке Энем.

Прибывшие на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установили, что 42-летний водитель Лады Приора сбил 13-летнюю девочку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы и переломы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

В отношении водителя возбуждено административное производство, а по результатам медэкспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.