Под Краснодаром водитель сбил школьницу на «зебре»

Адыгея, Краснодарский край

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Полиция Тахтамукайского района 1 февраля начала проверку по факту ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка

Инцидент произошел около 8 утра 31 января в поселке Энем.

Прибывшие на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установили, что 42-летний водитель Лады Приора сбил 13-летнюю девочку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы и переломы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

В отношении водителя возбуждено административное производство, а по результатам медэкспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

1 февраля в социальных сетях появилось видео ДТП.

«Девочка переходила по правилам и смотрела по сторонам! Она жива. С несколькими переломами, многочисленными ушибами и отеками девочка была доставлена в Краснодарскую краевую больницу», — написал автор видео.

Как писали Юга.ру, 31 января в Новороссийске пострадал младенец в ДТП на перекрестке.

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