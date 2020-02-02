Под Краснодаром водитель сбил школьницу на «зебре»
Полиция Тахтамукайского района 1 февраля начала проверку по факту ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка
Инцидент произошел около 8 утра 31 января в поселке Энем.
Прибывшие на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установили, что 42-летний водитель Лады Приора сбил 13-летнюю девочку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы и переломы и была госпитализирована в медицинское учреждение.
В отношении водителя возбуждено административное производство, а по результатам медэкспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
1 февраля в социальных сетях появилось видео ДТП.
«Девочка переходила по правилам и смотрела по сторонам! Она жива. С несколькими переломами, многочисленными ушибами и отеками девочка была доставлена в Краснодарскую краевую больницу», — написал автор видео.
Как писали Юга.ру, 31 января в Новороссийске пострадал младенец в ДТП на перекрестке.
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