Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале
Роструд 1 февраля напомнил о длинных выходных у россиян в феврале
День защитника Отечества в 2020 году выпадает на воскресенье, соответственно, выходной перенесется на понедельник, 24 февраля, передает RT комментарий Роструда. Таким образом, жителей России ожидают выходные с 22 по 24 февраля.
Сообщается, что предпоследняя неделя февраля будет сокращенной — с 25 по 28 февраля. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 7 по 9 марта.
Напомним, в начале январе в ведомстве рассказали обо всех коротких рабочих неделях в 2020 году.
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