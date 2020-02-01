Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Краснодарский край, Вся Россия

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Роструд 1 февраля напомнил о длинных выходных у россиян в феврале

День защитника Отечества в 2020 году выпадает на воскресенье, соответственно, выходной перенесется на понедельник, 24 февраля, передает RT комментарий Роструда. Таким образом, жителей России ожидают выходные с 22 по 24 февраля.

Сообщается, что предпоследняя неделя февраля будет сокращенной — с 25 по 28 февраля. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 7 по 9 марта.

Напомним, в начале январе в ведомстве рассказали обо всех коротких рабочих неделях в 2020 году. 

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