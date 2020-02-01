Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся в Москву

Краснодарский край, Вся Россия

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Вылетевший утром 1 февраля самолет экстренно вернулся в Москву из-за сработавшего на борту датчика

Самолет авиакомпании «Россия» вылетел 7:49 в Сочи. На борту находились 186 пассажиров.

Во время полета сработала сигнализация неуборки шасси, после чего командир судна принял решение о возврате в аэропорт Внуково. Новый рейс выполнят на резервном самолете, который должен был вылететь в Сочи после 11:20, сообщило РИА «Новости».

Напомним, 27 января стало известно о том, что сочинский аэропорт приостановил сообщение с Китаем из-за угрозы распостранения коронавируса.

Авиация Аэропорты Сочи

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