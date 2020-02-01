В Пятигорске ребенок погиб после падения с лестницы в школе

В Пятигорске 31 января скончался мальчик, который упал с лестницы в гимназии

По данным следствия, 28 января 11-летний мальчик спускался с третьего этажа в лицее №15. Он упал на лестничную площадку второго этажа, после чего с травмами его госпитализировали в больницу. 31 января ребенок скончался.

«По основной версии, смерть ребенка стала возможной вследствие необеспечения должностными лицами лицея достаточного присмотра за обучающимися», — сообщили в СУ СК России по Ставропольского края 31 января.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Сейчас они допрашивают очевидцев произошедшего. Кроме того, следствие изучит круг общения мальчика, условия его жизни и воспитания, пишет РИА «Новости».

Напомним, в ноябре 2019 года в Крыму во время урока в школе умер десятиклассник.