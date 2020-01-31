В Роспотребнадзоре заявили, что красная морская вода в Новороссийске не опасна

В конце января жители Новороссийска сняли на видео, как вода в Черном море стала красной. Роспотребнадзор исследовал пробы воды

Кадры , на которых видно, что вода в Черном море покраснела, сняли местные жители. Водой заинтересовались в Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства взяли пробы воды.

«Мы связались с сотрудниками Роспотребнадзора в Новороссийске. Нам сообщили, что пробы воды соответствуют гигиеническим нормам», — рассказали журналисту портала Юга.ру 31 января в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ведомства объяснили, что вода могла покраснеть по каким-либо другим причинам, в том числе биологическим — например, цвет воды поменяло цветение водорослей.

Порталу Юга.ру не удалось дозвониться до представителей администрации Новороссийска. В Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре не смогли оперативно предоставить комментарий.