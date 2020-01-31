Самые счастливые люди живут в Колумбии, Индонезии, Эквадоре. Но не в России

31 января стало известно, что индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года и стал одним из самых низких в мире

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup Internationa в ноябре-декабре 2019 года опросила 45 тыс. человек из 46 стран мира. В том числе эксперты опросили 1,5 тыс. жителей из всех регионов России. Выяснилось, что россияне менее счастливы, чем в среднем жители Земли, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир», представляющий ассоциацию в РФ.

Индекс счастья рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами. В среднем в мире 59% людей ощущают себя счастливыми, 11% несчастными, оставшиеся 30% не смогли ответить на вопрос.

В России же проживает только 42% счастливых людей, а 18% заявили, что несчастны. Такого низкого уровня счастья в стране не было с 2013 года, отметили эксперты.

Последний раз индекс счастья россиян превышал среднемировой уровень в 2017 году — тогда в стране 55% респондентов чувствовали себя счастливыми.