В сочинском поселке Лоо снесли два дома, признанных незаконными

В Лоо демонтировали трехэтажное здание площадью 608 кв. метров и одноэтажный дом с подземным этажом площадью более 150 кв. метров. Их построили без разрешительных документов. Позднее строения признали незаконными и приставы обязали владельца снести их.

Одлнако владелец проигнорировал постановления об исполнительном производстве, а затем и требования судебных приставов о сносе объектов. Одновременно должник выплачивал административные штрафы. После повторного обращения пристава в суд он приступил к демонтажу зданий. Сейчас идет уборка территории, сообщили 31 января в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в октябре 2019 года власти Сочи выложили видео, в котором рассказывали об опасности самостроев. Их назвали «самоволками», а на фоне играла напряженная музыка. В ноябре на курорте начали сносить 12 многоэтажек, признанных незаконными.