В Крыму создали майонез для сторонников ЗОЖ

Специалисты Крымского федерального университета в качестве ароматизаторов и природных консервантов использовали масляные экстракты и дистилляты эфиромасличного сырья (гидролаты) из характерных для региона растений: например, розмарина, сельдерея, укропа и базилика, сообщили RT в пресс-службе вуза.

Как рассказала доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел университета Елена Ножко, такие дистилляты содержат большое количество эфирных масел и биологически активных веществ, которые «частично выполняют функцию консервантов и могут заменить искусственно получаемые фенольные соединения».

Также в состав майонеза вошли купаж растительных масел, сухой яичный порошок, гуаровая и ксанантовая камедь, вода. Полезный майонез может храниться один месяц, он соответствует ГОСТу и отлично подойдет для сторонников здорового питания, уверяют ученые.