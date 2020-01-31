В Крыму создали майонез для сторонников ЗОЖ
Крымские ученые 31 января запатентовали рецепт майонеза, в котором нет искусственно полученных ингредиентов
Специалисты Крымского федерального университета в качестве ароматизаторов и природных консервантов использовали масляные экстракты и дистилляты эфиромасличного сырья (гидролаты) из характерных для региона растений: например, розмарина, сельдерея, укропа и базилика, сообщили RT в пресс-службе вуза.
Как рассказала доцент кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел университета Елена Ножко, такие дистилляты содержат большое количество эфирных масел и биологически активных веществ, которые «частично выполняют функцию консервантов и могут заменить искусственно получаемые фенольные соединения».
Также в состав майонеза вошли купаж растительных масел, сухой яичный порошок, гуаровая и ксанантовая камедь, вода. Полезный майонез может храниться один месяц, он соответствует ГОСТу и отлично подойдет для сторонников здорового питания, уверяют ученые.
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