Жителям Адыгеи предложили сделать для конкурса чучело Масленицы

В Майкопе в конце февраля устроят конкурс кукол-чучел Масленицы, в котором смогут принять участие все желающие

Высота куклы должна быть более метра, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии республиканской столицы. Выбор лучшего чучела пройдет в рамках конкурса городского праздника «Майкопская Масленица». Заявки на участие принимаются до 17 февраля.

«Проявить свою фантазию в изготовлении главного символа праздника могут все желающие. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8772) 52-27-21», — рассказали в мэрии Майкопа.