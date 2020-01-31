Жителям Адыгеи предложили сделать для конкурса чучело Масленицы
В Майкопе в конце февраля устроят конкурс кукол-чучел Масленицы, в котором смогут принять участие все желающие
Высота куклы должна быть более метра, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии республиканской столицы. Выбор лучшего чучела пройдет в рамках конкурса городского праздника «Майкопская Масленица». Заявки на участие принимаются до 17 февраля.
«Проявить свою фантазию в изготовлении главного символа праздника могут все желающие. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8772) 52-27-21», — рассказали в мэрии Майкопа.
При оценке чучел жюри будет учитывать верность традициям в изготовлении масленичной куклы, оригинальность и самобытность, а также нестандартный подход в использовании техник и материалов. Победителей назовут 1 марта, их награждение состоится на центральной площади города. Там же представят все работы.
В 2020 году масленичная неделя выпала на 24 февраля — 1 марта. Затем начнется Великий пост, который продлится до 18 апреля. На следующий день, 19 апреля, православные христиане отпразднуют Пасху.
Читайте также
Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.