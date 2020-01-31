Жителям Адыгеи предложили сделать для конкурса чучело Масленицы

Адыгея

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В Майкопе в конце февраля устроят конкурс кукол-чучел Масленицы, в котором смогут принять участие все желающие

Высота куклы должна быть более метра, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии республиканской столицы. Выбор лучшего чучела пройдет в рамках конкурса городского праздника «Майкопская Масленица». Заявки на участие принимаются до 17 февраля.

«Проявить свою фантазию в изготовлении главного символа праздника могут все желающие. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8772) 52-27-21», — рассказали в мэрии Майкопа.

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При оценке чучел жюри будет учитывать верность традициям в изготовлении масленичной куклы, оригинальность и самобытность, а также нестандартный подход в использовании техник и материалов. Победителей назовут 1 марта, их награждение состоится на центральной площади города. Там же представят все работы.

В 2020 году масленичная неделя выпала на 24 февраля — 1 марта. Затем начнется Великий пост, который продлится до 18 апреля. На следующий день, 19 апреля, православные христиане отпразднуют Пасху. 

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