В Новороссийске голый мужчина выпал из окна многоэтажки

Краснодарский край

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В ночь на 31 января в Новороссийске мужчина насмерть разбился после падения из окна многоэтажки

В соцсетях опубликовали фото и рассказали, что инцидент произошел на проспекте Ленина. По словам очевидцев, мужчина сперва выбрасывал из окна вещи, а затем выпал сам. От полученных травм он скончался. Личность погибшего установили следователи.

«Погибший — 1985 года рождения. Сейчас проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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В 2019 году в Новороссийске произошло несколько случаев, когда люди падали с высоты и разбивались насмерть. Так, 5 июня женщина погибла, пытаясь снять кота с козырька крыши. А 12 декабря также на проспекте Ленина выпала из окна многоэтажки 40-летняя женщина.

Новороссийск Следственный комитет смерть

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