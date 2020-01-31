В Новороссийске голый мужчина выпал из окна многоэтажки
В ночь на 31 января в Новороссийске мужчина насмерть разбился после падения из окна многоэтажки
В соцсетях опубликовали фото и рассказали, что инцидент произошел на проспекте Ленина. По словам очевидцев, мужчина сперва выбрасывал из окна вещи, а затем выпал сам. От полученных травм он скончался. Личность погибшего установили следователи.
«Погибший — 1985 года рождения. Сейчас проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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