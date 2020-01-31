В Краснодаре водитель мопеда без прав сбил девушку

В Краснодаре 30 января на улице Восточно-Кругликовской мопед сбил девушку

Авария случилась около 6:00. По предварительным данным, 31-летний водитель мопеда Omaks, который никогда не получал водительские права, нарушил правила и сбил 21-летнюю девушку на пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 29 января в Анапе 25-летний парень на машине сбил пенсионерку и скрылся. У него не было водительских прав, а женщину госпитализировали.