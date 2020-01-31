На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина

Краснодарский край

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Транспортная полиция Анапы изучает обстоятельства поножовщины на борту танкера в Азовском море

В дежурную часть полиции Анапы поступило сообщение о том, что на борту танкера недалеко от порта «Кавказ» произошла потасовка. Из-за личных отношений 33-летний старший помощник капитана судна ножом не менее четырех раз ударил по телу члена команды. Мужчина получил проникающие колото-резанные ранения груди, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Против помощника капитана возбудили уголовное дело п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Его заключили под домашний арест до выяснения обстоятельств, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Азовское море Анапа Полиция Судоходство

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