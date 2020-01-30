Гендерно-нейтральный Санта, ниндзя и мужчина в фате: какие эмодзи появятся в смартфонах в 2020 году
Консорциум Unicode представил 29 января новое обновление Emoji, которые появятся в телефонах в течение 2020 года
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Обновленная версия Emoji содержит 62 символа и 55 вариантов эмодзи — всего 117 новинок, сообщили на сайте компании.
Ожидается, что они появятся во второй половине 2020 года: на Android в бета-версии в августе, на iOS и macOS — в октябре-ноябре.
Варианты существующих смайликов, утвержденных в настоящее время на текущий год, включают мужчину в фате, женщину в смокинге и трансгендерный флаг.
Кроме того, в этом обновлении появился гендерно-нейтральный Санта Клаус — Mx. Claus. Это дополнение является частью текущих усилий компании по созданию более последовательного набора гендерных вариантов по всем направлениям, передает телеканал «360».
Как писали Юга.ру, компания Mattel 28 января представила новую необычную коллекцию кукол Барби — с витилиго, на протезе, без волос и в инвалидной коляске. Так компания хочет показать многомерность представлений о красоте и моде, разнообразии и инклюзивности людей.
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