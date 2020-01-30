Гендерно-нейтральный Санта, ниндзя и мужчина в фате: какие эмодзи появятся в смартфонах в 2020 году

Консорциум Unicode представил 29 января новое обновление Emoji, которые появятся в телефонах в течение 2020 года

Ожидается, что они появятся во второй половине 2020 года: на Android в бета-версии в августе, на iOS и macOS — в октябре-ноябре.

Обновленная версия Emoji содержит 62 символа и 55 вариантов эмодзи — всего 117 новинок, сообщили на сайте компании.

Варианты существующих смайликов, утвержденных в настоящее время на текущий год, включают мужчину в фате, женщину в смокинге и трансгендерный флаг.

Кроме того, в этом обновлении появился гендерно-нейтральный Санта Клаус — Mx. Claus. Это дополнение является частью текущих усилий компании по созданию более последовательного набора гендерных вариантов по всем направлениям, передает телеканал «360».