Россияне стали меньше смотреть телевизор и больше времени проводить в интернете

30 января стало известно, что в 2019 году время просмотра телевизора в среднем за сутки в России снизилось на 17 минут

Об это говорится в исследовании Mediascope, данные которого приводит «Коммерсантъ» .

Согласно статистике, в среднем россияне старше четырех лет проводили у телевизора порядка 3 часов 40 минут в сутки. По данным экспертом, в 2018 году этот показатель составлял 3 часа 50 минут, а в 2017 году — 4 часа 2 минуты.

Аналитики считают, что причина снижения интереса к телевидению вызвана тем, что россияне больше не доверяют новостям на ТВ, а телеконтент предпочитают смотреть в интернете, написал телеканал «360» .

«Телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее высоким охватом в России: хотя бы раз в месяц его включает практически каждый житель страны. Ежедневно это делают около 70% населения», — рассказала исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

По ее словам, снижение времени просмотра программ на экране телевизора является общемировой тенденцией, и в России он снижается медленнее, чем в других странах.