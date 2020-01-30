Новый бульвар обустроят в Комсомольском микрорайоне Краснодара
Приозерный бульвар планируют создать в Краснодаре и благоустроить его уже к лету
Решение о наименовании новой зеленой зоны в Комсомольском микрорайоне приняли депутаты гордумы на заседании 30 января.
Протяженность Приозерного бульвара составит около 1 км от улицы Симферопольской, 38/44 до улицы Приозерной, 9. Там уберут сухостой, завезут грунт, высадят новые деревья и кустарники, заасфальтируют пешеходные дорожки, установят бордюры и лавочки. Планируется, что зону благоустроят к 1 июня — ко Дню защиты детей.
«Приозерный бульвар наименовали, поставили на кадастровый учет, определили границы, теперь на весну будем планировать благоустройство», — сказала глава гордумы Вера Галушко.
Она добавила, что в КМР, который является одним из самых густонаселённых в городе, за счет средств городского бюджета ранее привели в порядок бульвары «Симферопольский» и «Тюляевский», сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
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Как писали Юга.ру, 16 февраля в Краснодаре пройдут выборы зон для благоустройства в 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Всего для голосования отобрали 14 зон.
Проголосовать можно будет в 57 пунктах в разных частях города.
В 2019 году, по данным мэрии, в Краснодаре благоустроили 11 зеленых зон, шесть из них по программе «Формирование комфортной городской среды».
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