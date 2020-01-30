Новый бульвар обустроят в Комсомольском микрорайоне Краснодара

Приозерный бульвар планируют создать в Краснодаре и благоустроить его уже к лету

Решение о наименовании новой зеленой зоны в Комсомольском микрорайоне приняли депутаты гордумы на заседании 30 января.

Протяженность Приозерного бульвара составит около 1 км от улицы Симферопольской, 38/44 до улицы Приозерной, 9. Там уберут сухостой, завезут грунт, высадят новые деревья и кустарники, заасфальтируют пешеходные дорожки, установят бордюры и лавочки. Планируется, что зону благоустроят к 1 июня — ко Дню защиты детей.

«Приозерный бульвар наименовали, поставили на кадастровый учет, определили границы, теперь на весну будем планировать благоустройство», — сказала глава гордумы Вера Галушко.

Она добавила, что в КМР, который является одним из самых густонаселённых в городе, за счет средств городского бюджета ранее привели в порядок бульвары «Симферопольский» и «Тюляевский», сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.