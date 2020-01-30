Россияне откажутся от наличных денег через 15 лет — Эксперты ВШЭ

Специалисты института «Центр развития» Научно-исследовательного университета Высшей школы экономики 30 января представили доклад, в котором спрогнозировали, что к 2035 году Россия перейдет на безналичный расчет

Эксперты в своем докладе заявили, что к 2035 году 96% платежей будут проводить через инновационные сервисы. Решающими факторами в выборе способа оплаты они назвали удобство и надежность, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на документ.

По словам экспертов, на сегодняшний день уровень проникновения финтех-услуг и продуктов составляет порядка 50%. В 2020 году объем этого рынка может вырасти до 65 млрд рублей, и к 2035 году россияне почти полностью откажутся от наличных денег и будут проводить платежи с помощью электронных сервисов.

Как рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, уход от наличных расчетов может произойти и раньше, поэтому России нужно наращивать конкурентные преимущества собственной платежной системы.

«Ряд шагов мы уже сделали: сегодня все чиновники получают зарплату на карту МИР. Ей пользуется большинство пенсионеров», — сказал Абрамов.