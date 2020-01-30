Россияне откажутся от наличных денег через 15 лет — Эксперты ВШЭ
Специалисты института «Центр развития» Научно-исследовательного университета Высшей школы экономики 30 января представили доклад, в котором спрогнозировали, что к 2035 году Россия перейдет на безналичный расчет
Эксперты в своем докладе заявили, что к 2035 году 96% платежей будут проводить через инновационные сервисы. Решающими факторами в выборе способа оплаты они назвали удобство и надежность, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на документ.
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По словам экспертов, на сегодняшний день уровень проникновения финтех-услуг и продуктов составляет порядка 50%. В 2020 году объем этого рынка может вырасти до 65 млрд рублей, и к 2035 году россияне почти полностью откажутся от наличных денег и будут проводить платежи с помощью электронных сервисов.
Как рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, уход от наличных расчетов может произойти и раньше, поэтому России нужно наращивать конкурентные преимущества собственной платежной системы.
«Ряд шагов мы уже сделали: сегодня все чиновники получают зарплату на карту МИР. Ей пользуется большинство пенсионеров», — сказал Абрамов.
Как добавил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сейчас в стране больше половины переводов осуществляется безналично.
«Тенденция такова, что доля наличных в обороте быстро сокращается — поэтому вполне вероятно, что к 2035 году их будет меньше 10%. Или даже раньше», — заявил Аксаков.
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Как писали Юга.ру, в 2013 году депутаты Госдумы выступили с предложением запретить продажу алкоголя за наличные.
А в 2018 году патриарх Кирилл рассказал, что его беспокоит полный отказ от наличных денег.
«Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу», — сказал патриарх.
В качестве примера он привел восторг неких «горячих голов», которые «с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки». Патриарх согласился, что это обеспечит прозрачность, контроль «и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы». Но беспокоит его другое: «А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?».
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