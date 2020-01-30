Путин помиловал израильтянку, осужденную за контрабанду и перевозку наркотиков

Что произошло? 11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам заключения 25-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в Домодедово у нее в рюкзаке, не покидавшем транзитную зону, нашли 9,6 грамма гашиша. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков.

«Мы проанализировали судебную практику за много лет. Для обязательного условия предъявления обвинения и признания человека виновным в контрабанде формулировка во всех приговорах звучит так: человек прибыл в аэропорт, получил свой багаж с запрещенными к ввозу предметами и проследовал с этим багажом в зеленый коридор. Следуя через красный коридор, гражданин устно декларирует, что у него имеются некие запрещенные предметы, тем самым в устной форме заявляет об этом и добровольно отказывается от совершения преступления», — приводит слова адвоката Александра Тайца «МК».