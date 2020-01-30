Путин помиловал израильтянку, осужденную за контрабанду и перевозку наркотиков
Помилованная президентом России Наама Иссахар 30 января вышла на свободу. Девушке грозило 7,5 лет колонии
Что произошло? 11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам заключения 25-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в Домодедово у нее в рюкзаке, не покидавшем транзитную зону, нашли 9,6 грамма гашиша. Девушку обвинили в контрабанде наркотиков.
«Мы проанализировали судебную практику за много лет. Для обязательного условия предъявления обвинения и признания человека виновным в контрабанде формулировка во всех приговорах звучит так: человек прибыл в аэропорт, получил свой багаж с запрещенными к ввозу предметами и проследовал с этим багажом в зеленый коридор. Следуя через красный коридор, гражданин устно декларирует, что у него имеются некие запрещенные предметы, тем самым в устной форме заявляет об этом и добровольно отказывается от совершения преступления», — приводит слова адвоката Александра Тайца «МК».
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Как развивались события дальше? 26 января Иссахар подала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. В ходатайстве девушка частично признала, что провозила наркотики, но они были для собственного пользования: заниматься контрабандой она не собиралась.
29 января президент помиловал Иссахар, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. На следующий день ее освободили. По словам адвоката девушки Алексея Добрынина, она улетит обратно на родину с премьером Израила Биньямином Нетаньяху, написал RT.
Что говорят эксперты? По словам политолога Алексея Мартынова, ситуация сложилась ясная.
«Израильтянка перевозила наркотик, собака в аэропорту среагировала. Двусмысленности никакой не было. Другое дело, что человек искренне раскаялся, к тому же правительство Израиля ходатайствовало на самом высоком уровне. Были соблюдены все формальные процедуры, в том числе собирались промежуточные комиссии. Она написала прошение о помиловании. Думаю, что на ближайшем ночном авиарейсе она отправится домой», — рассказал Мартынов в интервью телеканалу «360».
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