«Чихаешь — сиди дома». В Кремле рассказали, как борются с ОРВИ

Краснодарский край, Вся Россия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 января рассказал о мерах, которые принимаются в Кремле, чтобы предотвратить распространение болезней среди госслужащих

Первый канал выпустил сюжет, посвященный предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции в России. В этой программе журналистам дал интервью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, как в Кремле борются с заболеваниями среди чиновников.

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По словам Пескова, график работы госслужащих очень напряженный, поэтому им некогда болеть, написал RT.

«Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени», — заявил Песков.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К концу января во всем мире заболело более 2 тыс. человек. По данным на 30 января, от вируса погибли 170 человек.

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В конце января на юге России с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек, прибывших из Китая, — в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе. Результаты их анализов оказались отрицательными.

Здравоохранение Коронавирус Правительство Президент России

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