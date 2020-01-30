«Чихаешь — сиди дома». В Кремле рассказали, как борются с ОРВИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 января рассказал о мерах, которые принимаются в Кремле, чтобы предотвратить распространение болезней среди госслужащих

Первый канал выпустил сюжет, посвященный предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции в России. В этой программе журналистам дал интервью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, как в Кремле борются с заболеваниями среди чиновников.

По словам Пескова, график работы госслужащих очень напряженный, поэтому им некогда болеть, написал RT. «Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени», — заявил Песков.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. К концу января во всем мире заболело более 2 тыс. человек. По данным на 30 января, от вируса погибли 170 человек.