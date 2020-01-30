В Адыгейске из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли несколько школ и детсадов

В Адыгейске с 30 января из-за болезней на недельный карантин закрыли три школы и два детских сада

Мэр Адыгейска Махмуд Тлехас рассказал, что решение закрыть школы и детсады приняли из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. По его словам, карантин продлится с 30 января по 5 февраля.

«В связи с участившимися случаями заболеваний ОРЗ, ОРВИ и гриппа, отсутствием значительного количества обучающихся и воспитанников на занятиях в трех городских школах, а также детских садах №3 и №4 учебный процесс приостанавливается с 30 января по 5 февраля», — написал в своем инстаграме Тлехас.

В министерстве образования и науки Адыгеи сообщили, что ограничительные меры вводятся в ряде образовательных организаций. В связи с участившимися случаями заболевания гриппом и ОРВИ карантин объявили в отдельных классах школы №1 аула Тахтамукай, школы №25 поселка Энем, СОШ № 9 села Вольного и гимназии №1 села Красногвардейского.

Как писали Юга.ру, Адыгее ситуацию с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ продолжают контролировать, превышения эпидпорога нет, пояснил Сергей Завгородний. Сейчас в республике выявили 77 случаев заболевания гриппом, один из них — с летальным исходом: умерла 55-летняя женщина.

Во время карантина руководителям школ и детских садов поручили провести дезинфекцию в учреждениях. Детям рекомендовали находиться дома, меньше бывать в местах массового скопления людей, строго соблюдать необходимый санитарно-гигиенический режим.