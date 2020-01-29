Протезы, витилиго, инвалидная коляска: вышла линейка особых кукол Барби

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Компания Mattel 28 января представила новую необычную коллекцию кукол Барби

Mattel, выпускающая Барби с 1959 года, анонсировала появление линейки кукол с витилиго, на протезе, без волос и в инвалидной коляске. Так компания хочет показать «многомерное представление о красоте и моде» и «представлять глобальное разнообразие и инклюзивность», написало издание The Sun.

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По словам представителей компании, такие игрушки важны тем, что «если девушка по какой-либо причине испытывает выпадение волос, она сможет увидеть свое отражение в линейке и перестать комплексовать».

Также в Mattel сообщили, что в 2019 году самыми продаваемыми куклами из серии Barbie Fashionista в Великобритании были Барби на инвалидных колясках.

Кроме того, в сентябре прошлого компания выпустила гендерно-нейтральную куклу, напомнил телеканал «360».

Как писали Юга.ру, в 2015 году в «Сочи Парк» открылась выставка кукол Барби, а в 2016 выставка кукол Барби и диснеевских принцесс прошла в Краснодаре.

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