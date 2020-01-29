В России снова заговорили про переход на электронные паспорта. Подробности рассказали в МВД

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала 28 января, как будут выглядеть новые электронные паспорта

Казакова дала интервью «Известиям» , в котором рассказала, что будет содержать электронное удостоверение личности, и как произойдет переход на новые документы.

Как будет выглядеть документ?

Документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской, в которой будет содержаться чип с электронным носителем (такой сейчас есть в заграничных паспортах).

«Предполагается, что в чип будут зашиваться отпечатки пальцев, фотоизображение и различные сведения: регистрация по месту жительства, СНИЛС, может быть, водительские права и так далее», — сказала Казакова.

Зачем нужны электронные паспорта?

Такие паспорта будут удобны для использования в информационных ресурсах, получения госуслуг, электронной подписи. В них даже могут добавить сим-карты россиян, а при покупке алкогольной или табачной продукции граждане смогут предъявлять мобильное приложение вместо бумажного паспорта.

Когда начнется реализация проекта?

Казакова сказала, что программа находится в процессе разработки и не назвала точной даты перехода на новые паспорта.

«Предполагается, что будет мягкий переход, постепенная замена по желанию граждан России», — добавила она.