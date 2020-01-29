В России снова заговорили про переход на электронные паспорта. Подробности рассказали в МВД
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала 28 января, как будут выглядеть новые электронные паспорта
Казакова дала интервью «Известиям», в котором рассказала, что будет содержать электронное удостоверение личности, и как произойдет переход на новые документы.
Как будет выглядеть документ?
Документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской, в которой будет содержаться чип с электронным носителем (такой сейчас есть в заграничных паспортах).
«Предполагается, что в чип будут зашиваться отпечатки пальцев, фотоизображение и различные сведения: регистрация по месту жительства, СНИЛС, может быть, водительские права и так далее», — сказала Казакова.
Зачем нужны электронные паспорта?
Такие паспорта будут удобны для использования в информационных ресурсах, получения госуслуг, электронной подписи. В них даже могут добавить сим-карты россиян, а при покупке алкогольной или табачной продукции граждане смогут предъявлять мобильное приложение вместо бумажного паспорта.
Когда начнется реализация проекта?
Казакова сказала, что программа находится в процессе разработки и не назвала точной даты перехода на новые паспорта.
«Предполагается, что будет мягкий переход, постепенная замена по желанию граждан России», — добавила она.
Что говорили о проекте ранее?
Еще в 2016 году бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал, что правительство готово к выпуску электронных паспортов, и сможет начать реализацию проекта в течение полугода. В качестве пилотных регионов он предложил Краснодар, Ростов и Крым.
В 2018 году стало известно, что павительство планирует начать замену бумажных паспортов на электронные в 2021 году.
В сентябре 2019 года бывший вице-премьер Максим Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов, напомнил RT. По его словам, эксперимент начнется с Москвы во второй половине 2020 года.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.