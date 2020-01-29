На Кубани увеличили до 30 тыс. рублей выплаты нескольким категориям льготников

На первом в 2020 году заседании Законодательного собрания Краснодарского края 29 января решили увеличить выплаты нескольким категориям льготников

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьеввнес на рассмотрение парламента законопроект, который предлагал внести изменения в краевой закон «О ежемесячной выплате Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». Согласно документу, этим категориям льготников ежемесячно должны выплачивать 30 тыс. рублей.

«Мы в неоплатном долгу перед людьми, жертвовавшими своей жизнью ради Отечества. Нашу благодарность в их адрес не измерить деньгами. Но и материальная поддержка со стороны общества — это тоже знак внимания, выражение нашей глубокой благодарности за их подвиг», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Депутаты единогласно приняли закон в двух чтениях.

Напомним, 11 декабря 2019 года депутаты Кубани утвердили краевой бюджет на три года. 70% казны решили потратить на социальную сферу.