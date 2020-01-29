В Анапе пытаются добиться ликвидации стихийной свалки, которая загорелась несколько дней назад
29 января специалисты исследовали свалку в поселке Витязево под Анапой, на которой произошло возгорание
27 января в телеграм-канале Typodar появилось видео горящей свалки. Сообщалось, что она образовалась стихийно и находится в дюнах в районе Витязевской косы.
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Оказалось, что возгорание мусора произошло на землях Министерства обороны России. 29 января специалисты мэрии Анапы выехали на место, чтобы обследовать территорию. Они составили акты и направили материалы в Росприроднадзор, Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру и военную прокуратуру.
Ранее в адрес министерства обороны РФ уже направляли письма, в которых говорилось о необходимости привести участок в надлежащий санитарный порядок, сообщили в пресс-службе администрации города 29 января.
Напомним, 9 декабря в Краснодаре отстранили чиновников, ответственных за ликвидацию стихийных свалок.
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