В 2019 году россияне купили рекордное количество смартфонов — «Известия»
Аналитики 30 января сообщили, что в 2019 году на рынке продаж в России был зафиксирован рекорд по числу купленных смартфонов
В 2019 году в России было продано более 30 млн мобильных телефонов, рассказали «Известиям» аналитики исследовательской компании Gfk. Это на 2% больше, чем в 2018 году, уточнил RT. Общий доход от продаж смартфонов составил порядка 495 млрд рублей.
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В основном популярность смартфонов вызвана тем, что кнопочные телефоны уже устарели, объяснили специалисты. Кроме того, многие пользователи перешли на гаджеты с двумя или тремя камерами.
При этом специалист Gfk Анна Шебек, которая специализируется на рынке телекоммуникационных товаров, заявила, что в 2020 году рост рынка смартфонов существенно замедлится — россияне не смогут покупать новые модели из-за того, что доходы населения практически не растут, обновленные гаджеты существенно не отличаются от предыдущих моделей. Старые же версии при этом достаточно долговечны в использовании.
«Производители стали применять более надежные материалы для изготовления экрана и корпуса смартфона, предлагают батареи с большей емкостью, что также благоприятно сказывается на сроке службы устройства», — объяснила Шебек.
Как писали Юга.ру, с начала 2019 года в России выросли цены на смартфоны Apple и Samsung из-за роста НДС. Кроме того, смартфоны возглавили список предметов-переносчиков опасных инфекций.
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