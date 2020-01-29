В 2019 году россияне купили рекордное количество смартфонов — «Известия»

Аналитики 30 января сообщили, что в 2019 году на рынке продаж в России был зафиксирован рекорд по числу купленных смартфонов

В 2019 году в России было продано более 30 млн мобильных телефонов, рассказали «Известиям» аналитики исследовательской компании Gfk. Это на 2% больше, чем в 2018 году, уточнил RT . Общий доход от продаж смартфонов составил порядка 495 млрд рублей.

В основном популярность смартфонов вызвана тем, что кнопочные телефоны уже устарели, объяснили специалисты. Кроме того, многие пользователи перешли на гаджеты с двумя или тремя камерами.

При этом специалист Gfk Анна Шебек, которая специализируется на рынке телекоммуникационных товаров, заявила, что в 2020 году рост рынка смартфонов существенно замедлится — россияне не смогут покупать новые модели из-за того, что доходы населения практически не растут, обновленные гаджеты существенно не отличаются от предыдущих моделей. Старые же версии при этом достаточно долговечны в использовании.

«Производители стали применять более надежные материалы для изготовления экрана и корпуса смартфона, предлагают батареи с большей емкостью, что также благоприятно сказывается на сроке службы устройства», — объяснила Шебек.