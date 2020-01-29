В Краснодаре в парке 30-летия Победы начали сносить летнее кафе

Их начали сносить сотрудники МКУ «Профессиональная аварийная служба спасения». На демонтаж всех построек потребуется несколько дней. Освобожденный земельный участок станет продолжением зеленой зоной парка, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Кафе находилось на муниципальном участке земли, который его владельцы взяли в аренду. Затем договор аренды расторгли по решению Арбитражного суда Краснодарского края. Кафе перестало работать на этой территории парка, но собственники не демонтировали постройки — деревянный павильон площадью 50 кв. метров, мангал и шесть навесов.

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