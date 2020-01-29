В Краснодаре в парке 30-летия Победы начали сносить летнее кафе

Краснодарский край

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В краснодарском парке 30-летия Победы 29 января начался демонтаж признанного незаконным летнего кафе «Простоквашино»

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Кафе находилось на муниципальном участке земли, который его владельцы взяли в аренду. Затем договор аренды расторгли по решению Арбитражного суда Краснодарского края. Кафе перестало работать на этой территории парка, но собственники не демонтировали постройки — деревянный павильон площадью 50 кв. метров, мангал и шесть навесов.

Их начали сносить сотрудники МКУ «Профессиональная аварийная служба спасения». На демонтаж всех построек потребуется несколько дней. Освобожденный земельный участок станет продолжением зеленой зоной парка, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее Юга.ру сообщали, что 22 января в Краснодаре начали сносить три летних кафе возле Кубанского государственного аграрного университета.

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