В последние дни января на Кубани прогнозируют дожди и потепление до 13 °С

Краснодарский край

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29, 30 и 31 января в Краснодарском крае ожидается дождь и потепление до 13 °С

В Краснодаре утром 29 января прогнозируют 9-11 °С, ветер 9-14 м/с.

По данным краевого гидрометцентра, в большинстве районов края в этот день будет дождь, в горах мокрый снег. Ветер 13-18 м/с, температура 6-11 °С. В южной части региона возможны сильные осадки, местами воздух прогреется до 13 °С.

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30 января в большинстве районов также ожидаются дожди, местами сильные. Ветер 4-9 м/с, порывы 12-17 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 2-7 °С, днем температура будет держаться на отметках 6-11 °С.

В ночь на 31 января возможен небольшой минус — +4...-1 °С, в юго-восточных предгорьях -2…-4 °С, днем — 4-9 °С. В этот день местами прогнозируют дождь.

На Черноморском побережье временами дождь, ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Ночью 30 января 3-8 °С, ночью 31 января — 1-6 °С. Днем в оба дня ожидаются 5-10 °С.

Ранее в Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру рассказали, каким будет февраля на Кубани.

Краснодар Новороссийск Погода Сочи Туапсинский район

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