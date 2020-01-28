На Кубани завершили расследование дела о хищении 2 млрд рублей руководством двух банков

Пятерым жителям Москвы утвердили обвинительное заключение по расследуемому на Кубани уголовному делу о создании преступного сообщества и хищении

Фигуранты дела — москвичи в возрасте от 28 до 49 лет. По версии следствия, с целью хищения они создали преступное сообщество и заняли руководящие должности в банках ООО «Трастовый Республиканский Банк» и ПАО «Геленджик-Банк».

«В период с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг со счетов указанных банков они похитили свыше 2 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Часть суммы — 199 млн рублей — они пытались легализовать через счета компаний, купленных на похищенные средства. Кроме того, 5,8 млн долларов США они перевели на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве.

Банкиры обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Участие и руководство преступным сообществом), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное создание юрлица), девяти преступлениях по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество), ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество), п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Незаконные валютные операции), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денег), ч. 3 ст. 33 ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов). Часть из них заключили под стражу, часть находится под домашним арестом. На их имущество и счета наложили арест.

Расследование проводило управление СКР по Краснодарскому краю. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы.

В пресс-службе краевого управления СКР уточнили, что всего в преступную группу входили девять человек. Обвинение предъявили организатору и четырем ее членам. Три других организатора в возрасте от 36 до 50 лет и 42-летняя участница от органов следствия скрылись и объявлены в федеральный розыск; материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.