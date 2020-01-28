Россиянам пообещали подорожание мяса и молока в 2020 году
Аналитики 28 января рассказали, какие продукты могут подорожать в России в 2020 году
Аналитический центр при правительстве России спрогнозировал, как изменятся цены на продукты в 2020 году, написали «Известия» со ссылкой на результаты исследования.
Как рассказала замглавы управления макроэкономических исследований центра Виктория Павлюшина, в этом году мясо, молоко и молочные продукты могут подорожать до 12%. Такой рост цен связан с увеличением издержек производителей на сырье, электричество и другие нужды при изготовлении продуктов.
Кроме этого, эксперт объяснила, что молочная продукция поднимется в цене из-за введения в стране с 1 июля 2020 года цифровой маркировки продуктов.
Также в исследовании сообщается, что в 2020 году может еще сильнее подорожать гречка — до 6%. В этот раз подорожание крупы аналитики связывают с сокращением посевов гречихи, написал RT.
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Напомним, в июле 2019 года россиян также предупреждали о возможном подорожании мяса.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что на Кубани в 2019 году на 42% подорожала гречка, при этом сахар подешевел на 24%.
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