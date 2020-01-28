Россиянам пообещали подорожание мяса и молока в 2020 году

Аналитики 28 января рассказали, какие продукты могут подорожать в России в 2020 году

Аналитический центр при правительстве России спрогнозировал, как изменятся цены на продукты в 2020 году, написали «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Как рассказала замглавы управления макроэкономических исследований центра Виктория Павлюшина, в этом году мясо, молоко и молочные продукты могут подорожать до 12%. Такой рост цен связан с увеличением издержек производителей на сырье, электричество и другие нужды при изготовлении продуктов.

Кроме этого, эксперт объяснила, что молочная продукция поднимется в цене из-за введения в стране с 1 июля 2020 года цифровой маркировки продуктов.

Также в исследовании сообщается, что в 2020 году может еще сильнее подорожать гречка — до 6%. В этот раз подорожание крупы аналитики связывают с сокращением посевов гречихи, написал RT.