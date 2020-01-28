От Беларуси до Таджикистана: куда в 2019 году ездили на поезде россияне

Аналитики 28 января опубликовали результаты исследования о том, какие страны оказались в 2019 году самыми популярными для ж/д путешествий у россиян

По итогам исследования, проведенного экспертами онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, лидером рейтинга стала Беларусь: 47,7% россиян, выбравших это заграничное направление, решили отправиться на поезде именно в эту страну, сообщил RT .

Второе место заняла Украина (18,3% билетов). При этом, по данным аналитиков, в 2018 году в России было куплено на 5,8% ж/д билетов больше в этом направлении.

Тройку лидеров в списке закрыла Финлядия. Туда в 2019 году отправились 8% жителей России, предпочитающих путешествовать на поезде.

В топ-10 направлений вошли Казахстан (6,7%), Эстония (3,4%), Латвия (2,9%), Молдавия (1,9%), Узбекистан (1,2%), Азербайджан (0,9%) и Таджикистан (0,5%).