От Беларуси до Таджикистана: куда в 2019 году ездили на поезде россияне

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики 28 января опубликовали результаты исследования о том, какие страны оказались в 2019 году самыми популярными для ж/д путешествий у россиян

По итогам исследования, проведенного экспертами онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, лидером рейтинга стала Беларусь: 47,7% россиян, выбравших это заграничное направление, решили отправиться на поезде именно в эту страну, сообщил RT.

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Второе место заняла Украина (18,3% билетов). При этом, по данным аналитиков, в 2018 году в России было куплено на 5,8% ж/д билетов больше в этом направлении.

Тройку лидеров в списке закрыла Финлядия. Туда в 2019 году отправились 8% жителей России, предпочитающих путешествовать на поезде.

В топ-10 направлений вошли Казахстан (6,7%), Эстония (3,4%), Латвия (2,9%), Молдавия (1,9%), Узбекистан (1,2%), Азербайджан (0,9%) и Таджикистан (0,5%).

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года в РЖД показали концепты новых персонализированных плацкартов. Одна из концепций предусматривает перегородки, другая — изменения в планировке для увеличения длины спального места, третья — расположение полок «елочкой». Также среди планируемых нововведений — установка холодной и горячей питьевой воды, душевые кабины, вендинговые аппараты, емкости для мусора в купе, кнопки вызова проводника, а также выделение дополнительных мест для крупного багажа.

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