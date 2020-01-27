В Сочи откроют экскурсионные маршруты по бывшим военным госпиталям

На заседании организационного комитета «Победа» 27 января рассказали о том, что в Сочи к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне появятся экскурсионные маршруты по местам военных госпиталей

В пресс-службе мэрии города уточнили, что основной акцент в экскурсионных маршрутах сделают на истории Сочи как города-госпиталя. Экскурсантам покажут места расположения военных госпиталей, которые они вернули на фронт около 400 тыс. человек, а также расскажут о судьбах военнослужащих и медиков, которые их лечили.

Также в администрации Сочи порталу Юга.ру отметили, что во время Великой Отечественной войны из города ушли на фронт — добровольцами и мобилизованными — 18 тыс. 707 человек, каждый четвертый из них не вернулся. Семнадцать сочинцев были удостоены звания Героя Советского Союза, девять из них — посмертно.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года на ежегодной пресс-конференции Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков рассказал о том, что сочинские ветераны вынуждены жить в непригодных условиях, поскольку специальные дома для участников войны превратились в трущобы и ночлежки. После этого мэрия Сочи проверила информацию и заявила, что там не проживет ни одного ветерана.