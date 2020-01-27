Активисты призвали депутатов Госдумы запретить продажу полицейской формы всем желающим

Краснодарский край, Чечня, Вся Россия

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Общественные активисты хотят запретить свободную продажу формы сотрудников МВД. Сейчас запрещается только носить ее

Активисты общественного движения «За безопасность» обратились в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с предложением ограничить свободную продажу полицеской формы в стране, сообщил RT со ссылкой на документ. 

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В обращении говорится, что в России возросло количество преступлений, которые мошенники совершили с использованием формы сотрудников МВД. 

Авторы письма считают, что существующие меры, предусмотренные в российском законодательстве (ст. 17.12. «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» КоАП РФ), неэффективны и не сдерживают рост правонарушений. 

В связи с этим, активисты просят парламентариев внести поправки в законодательство и запретить продажу полицейской формы, которую сейчас можно приобрести в интернет-магазинах или на сайтах объявлений.

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Как сообщали Юга.ру, в феврале 2019 года в Чечне провели рейды против гражданских, одетых в камуфляж, объяснив это тем, что у гостей республики и туристов формируется впечатление, будто в Чечне много полицейских или «какое-то усиление». Более того, власти Чечни считают, что хаки нужно запретить по всей России, так как между служащими и обычными людьми должно быть четкое разделение, чтобы избежать провокаций и обмана.

В июле 2019 года чеченское МВД организовало проверку после появления в сети видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия.

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