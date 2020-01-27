Активисты призвали депутатов Госдумы запретить продажу полицейской формы всем желающим
Общественные активисты хотят запретить свободную продажу формы сотрудников МВД. Сейчас запрещается только носить ее
Активисты общественного движения «За безопасность» обратились в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с предложением ограничить свободную продажу полицеской формы в стране, сообщил RT со ссылкой на документ.
Читайте также:
В обращении говорится, что в России возросло количество преступлений, которые мошенники совершили с использованием формы сотрудников МВД.
Авторы письма считают, что существующие меры, предусмотренные в российском законодательстве (ст. 17.12. «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» КоАП РФ), неэффективны и не сдерживают рост правонарушений.
В связи с этим, активисты просят парламентариев внести поправки в законодательство и запретить продажу полицейской формы, которую сейчас можно приобрести в интернет-магазинах или на сайтах объявлений.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2019 года в Чечне провели рейды против гражданских, одетых в камуфляж, объяснив это тем, что у гостей республики и туристов формируется впечатление, будто в Чечне много полицейских или «какое-то усиление». Более того, власти Чечни считают, что хаки нужно запретить по всей России, так как между служащими и обычными людьми должно быть четкое разделение, чтобы избежать провокаций и обмана.
В июле 2019 года чеченское МВД организовало проверку после появления в сети видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.