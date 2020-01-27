На Ставрополье женщина продала новорожденную дочь за 440 тыс. рублей
В Буденновском районе Ставропольского края в январе оперативники задержали женщину во время продажи младенца
По версии следствия, в сентябре 2019 года 36-летняя беременная женщина решила продать будущего ребенка, которого она должна была родить в декабре. Для этого в одной из соцсетей она разместила объявление о продаже, на которое отреагировала другая пользовательница сайта и сообщила об этом в полицию.
Женщины договорились, и в декабре 2019 года мать новорожденной девочки продала дочь за 440 тыс. рублей покупательнице, которая действовала в рамках оперативно-разыскного мероприятия.
Девочку поместили в больницу, пока органы опеки и попечительства решают, что делать дальше. Против женщины возбудили уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми), сообщили 27 января в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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