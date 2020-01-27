В Госдуме намерены запретить автомобилистам пользоваться умными часами, смартфонами и планшетами

Зампред комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Владимир Афонский 27 января выступил с запретом для автомобилистов всех гаджетов за рулем

Владимир Афонский предложил внести изменения в п. 2.7 Правил дорожного движения (Запрет на использование во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук), сообщила «Парламентская газета». По словам Афонского, с 2007 года, когда был введен этот запрет, появилось множество технических средств, которые выпадают из правого поля, например, смартфоны, планшеты, умные часы и браслеты.

Читайте колонку автоэксперта: Гаджетоблудие за рулем

«Сегодня нередки случаи, когда водители за рулем не только говорят по телефону, но и отвлекаются на просмотр видео на своих гаджетах. Люди пишут СМС, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулем. Все это отвлекает и​ провоцирует аварийные ситуации», — сказал депутат. Парламентарий предложил разработать механизм фиксации подобных нарушений и изменить действующее законодательство. Издание пишет, что депутат также направил запрос в ГИБДД РФ с просьбой предоставить данные за 2019 год о количестве нарушений, которые произошли, когда водители использовали мобильные устройства. «Разговор по телефону за рулем увеличивает шансы попасть в аварию, а наиболее критичными считаю ситуации, когда водители автомобилей переписываются в мессенджерах во время движения. Эти нарушения необходимо​ пресекать», — заключил Афонский.

Как напомнил портал «360», ранее парламентарии уже выступали с предложением ужеточить наказание водителям за разговоры за рулем. Они предлагали увеличить штраф за использование мобильных телефонов за рулем (ст. 12.36.1 КоАП) с 1,5 тыс. рубоей до 5 тыс. рублей.