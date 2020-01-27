В Сочи сгорел частный дом
В Сочи в ночь на 27 января произошел пожар в частном одноэтажном доме
Спасатели получили сообщение о возгорании на улице Верхнехобзинской в 21:10. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит одноэтажное строение. В 23:17 огонь полностью потушили. На месте работали 6 пожарных машин и 25 спасателей.
Из дома эвакуировали двух человек. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали о еще одном пожаре в Сочи, который случился в ночь на 9 января в частном одноэтажном доме на улице Комсомольской.
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