В Сочи сгорел частный дом

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 27 января произошел пожар в частном одноэтажном доме

Спасатели получили сообщение о возгорании на улице Верхнехобзинской в 21:10. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит одноэтажное строение. В 23:17 огонь полностью потушили. На месте работали 6 пожарных машин и 25 спасателей.

Из дома эвакуировали двух человек. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о еще одном пожаре в Сочи, который случился в ночь на 9 января в частном одноэтажном доме на улице Комсомольской.

МЧС Пожары Сочи

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